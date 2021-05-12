Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий

Фото: инстаграм Жиркова/Автор неизвестен

Игрок "Зенит" Юрий Жирков в своем инстаграм опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий, который тогда тренировал сборную России, критикует футболиста не подбирая выражений.

"Ну, Жир, ну так нельзя, ***, вот как ты играешь – так играть нельзя, *****. Ты встал сейчас в зону – окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, *****, – ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, *** с ними, с единоборствами. Три раза – в аут, ***, угловой – *** знает куда.

Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ***, но когда, ***, разваливается один из самых опытных игроков – ни в отбор, ни в атаку, ***, как идет, так и идет», – сказал Слуцкий в видео.

"Слуцкий разносит Жиркова", – подписал этот пост игрок "Зенита".

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