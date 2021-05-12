Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий

Теги россиялеонид слуцкийюрий жирков

Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует СлуцкийФото: инстаграм Жиркова/Автор неизвестен

Игрок "Зенит" Юрий Жирков в своем инстаграм опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий, который тогда тренировал сборную России, критикует футболиста не подбирая выражений.

"Ну, Жир, ну так нельзя, ***, вот как ты играешь – так играть нельзя, *****. Ты встал сейчас в зону – окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, *****, – ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, *** с ними, с единоборствами. Три раза – в аут, ***, угловой – *** знает куда.

Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ***, но когда, ***, разваливается один из самых опытных игроков – ни в отбор, ни в атаку, ***, как идет, так и идет», – сказал Слуцкий в видео.

"Слуцкий разносит Жиркова", – подписал этот пост игрок "Зенита".

Также не пропустите: УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги

УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов