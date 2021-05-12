Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий
Фото: инстаграм Жиркова/Автор неизвестен
Игрок "Зенит" Юрий Жирков в своем инстаграм опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий, который тогда тренировал сборную России, критикует футболиста не подбирая выражений.
"Ну, Жир, ну так нельзя, ***, вот как ты играешь – так играть нельзя, *****. Ты встал сейчас в зону – окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, *****, – ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, *** с ними, с единоборствами. Три раза – в аут, ***, угловой – *** знает куда.
Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ***, но когда, ***, разваливается один из самых опытных игроков – ни в отбор, ни в атаку, ***, как идет, так и идет», – сказал Слуцкий в видео.
"Слуцкий разносит Жиркова", – подписал этот пост игрок "Зенита".
Также не пропустите: УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жирков выложил видео, в котором его жестко критикует Слуцкий
-
УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги
-
Зидан высказался о решениях арбитров
-
Агуэро стал рекордсменом "Манчестер Сити"
-
Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд Роналду
-
РФС повторно отказал "Оренбургу" и "Алании" в выдаче лицензий для участия в РПЛ
-
Ван Дейк пропустит чемпионат Европы
-
Агент Роналду предложил форварда английскому топ-клубу
-
Названа причина предстоящего ухода Буффона из "Ювентуса"
-
"Аякс" сделал сувениры для фанатов из чемпионского трофея (фото)
-
Руководитель "Баварии" высказался о возможном трансфере Холанда
-
Директор "Спартака" Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения
-
"Спартак" определился с ценой на Ларссона
-
Миранчук попал на афишу "Аталанты" на ближайший матч Серии А (фото)
-
Названы новые сроки восстановления Ибрагимовича. Все оказалось хуже
-
История шантажа и обмана: Аршавин рассказал, почему развелся со второй женой
-
Полиция задержала подозреваемого в избиении Фетисова
-
Салах высказался об обострении конфликта между Израилем и Палестиной
-
Манчини подпишет долгосрочный контракт со сборной Италии
-
Буффон может перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18