Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России

Левый защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков сыграл с Сербией в рамках Лиги Наций в возрасте 37 лет и 14 дней.

В списке самых возрастных игроков национальной команды ветеран поднялся на второе место, обойдя Станислава Черчесова (36 лет и 174 дня).

Лидерство по этому показателю продолжает удерживать завершивший карьеру в 2018 году Сергей Игнашевич, проведший последний матч за сборную, когда ему было 38 лет и 359 дней.

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