Жирков высказался о предстоящем матче с ЦСКА

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Жирков высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что думает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Пусть последние результаты у "армейцев" не очень, но ЦСКА такая команда, которая всё равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она всё равно умудряется находиться наверху. Так что списывать со счетов "армейцев" точно рано", - сказал Жирков.

Напомним, в матче 14-го тура ЦСКА не смог выиграть третий матч подряд в РПЛ. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 2 ноября на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - в 19:00 (мск).

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