Жирков высказался о возможном завершении карьеры
Защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков высказался о возможном завершении карьеры.
"Пока не могу ничего сказать по поводу дальнейшей карьеры. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, всё может быть. Травма была очень тяжёлой. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моём случае операция не нужна" - сказал 35-летний футболист.
Отметим, что бывший игрок сборной России не выходил на поле с июля, когда он принял участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
Помимо "Зенита" Жирков в течение карьеры выступал за "Спартак" Тамбов, ЦСКА, "Челси", "Анжи" и московское "Динамо".
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