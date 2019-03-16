Жирков вызван в сборную России

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков получил вызов в сборную России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

"Жирков - опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной", - сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

35-летний Жирков не вызывался в сборную с лета 2018 года, когда он сыграл три матча на Чемпионате Мира.

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