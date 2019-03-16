Жирков вызван в сборную России

Теги зенит санкт-петербургюрий жирковроссиястанислав черчесов

Жирков вызван в сборную России

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков получил вызов в сборную России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

"Жирков - опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной", - сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020. 

35-летний Жирков не вызывался в сборную с лета 2018 года, когда он сыграл три матча на Чемпионате Мира.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" - "Интер": анонс и прогноз миланского дерби в рамках 28 тура Серии "А"

"Милан" - "Интер": анонс и прогноз миланского дерби в рамках 28 тура Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Краснодар Краснодар 19 35
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
9 Оренбург Оренбург 19 26
10 Ахмат Ахмат 19 24
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов