Жирков вызван в сборную России
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков получил вызов в сборную России, сообщает официальный твиттер национальной команды.
"Жирков - опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной", - сказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
Напомним, что 21 марта сборная России в Брюсселе сыграет с Бельгией, а 24 марта в Астане сразится с Казахстаном. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.
35-летний Жирков не вызывался в сборную с лета 2018 года, когда он сыграл три матча на Чемпионате Мира.
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