Жирков завершит карьеру следующим летом
Текущий сезон станет последним в карьере левого защитника "Зенита" Юрия Жиркова, утверждает Metaratings.
По информации источника, ветеран решил сыграть на Евро-2020 в составе сборной России, после чего повесить бутсы на гвоздь.
37-летний футболист с трудом выдерживает высокие физические нагрузки, поэтому собирается уйти на пенсию.
Жирков мог бы ещё поиграть за "Тамбов", где он хотел завершить карьеру, однако кризисная ситуация в клубе заставила его передумать.
В текущем сезоне фулбек сыграл за "Зенит" 16 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает следующим летом.
Не пропустите: 37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре. | http://soccernews.ru
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