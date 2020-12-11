Жирков завершит карьеру следующим летом

Текущий сезон станет последним в карьере левого защитника "Зенита" Юрия Жиркова, утверждает Metaratings.

По информации источника, ветеран решил сыграть на Евро-2020 в составе сборной России, после чего повесить бутсы на гвоздь.

37-летний футболист с трудом выдерживает высокие физические нагрузки, поэтому собирается уйти на пенсию.

Жирков мог бы ещё поиграть за "Тамбов", где он хотел завершить карьеру, однако кризисная ситуация в клубе заставила его передумать.

В текущем сезоне фулбек сыграл за "Зенит" 16 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает следующим летом.

Не пропустите: 37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре. | http://soccernews.ru