Жирков заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной

Хавбек сборной России Юрий Жирков после победного матча с Шотландией (2:1) в эфире "Матч Премьер" рассказал, что пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.

"Немножко после Бельгии думал об этом. Что время прошло. Но сейчас эти мысли ушли. Если вызывают, то, значит готов

Как сохранять форму в 36 лет? Не знаю. Тренировки, наверное. Это не предел еще", - сказал Жирков.

36-летний полузащитник выступает в сборной России с 2005 года.

Россия с 12 очками занимает 2 место в группе I, Шотландия с 6 баллами располагается на 4 позиции.



9 сентября в шестом туре чемпионата Европы сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде. Начало - в 21:45 (мск).



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