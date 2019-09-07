Жирков заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной
Хавбек сборной России Юрий Жирков после победного матча с Шотландией (2:1) в эфире "Матч Премьер" рассказал, что пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.
"Немножко после Бельгии думал об этом. Что время прошло. Но сейчас эти мысли ушли. Если вызывают, то, значит готов
Как сохранять форму в 36 лет? Не знаю. Тренировки, наверное. Это не предел еще", - сказал Жирков.
36-летний полузащитник выступает в сборной России с 2005 года.
Россия с 12 очками занимает 2 место в группе I, Шотландия с 6 баллами располагается на 4 позиции.
9 сентября в шестом туре чемпионата Европы сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде. Начало - в 21:45 (мск).
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