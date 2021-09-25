Жирков заявил об отсутствии предложений после Евро-2020

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков опроверг слухи о поступивших ему предложениях от "Зенита" и ЦСКА.

Ранее СМИ писали, что питерский клуб предлагал 38-летнему футболисту продлить контракт, а московский был готов вернуть его на сезон.

"Пока нет предложений, рано о чём-то говорить. "Зенит" и ЦСКА? Всё это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили", - сказал Жирков.

Игрок является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. В июне у него истёк контракт с "Зенитом".

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