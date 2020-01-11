Жиркова зовут в "Тамбов"

Левый защитник "Зенита" Юрий Жирков уже имеет одно предложение о продолжении карьеры.

Напомним, что летом 36-летний футболист с высокой долей вероятности станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

Подписать ветерана готов "Тамбов", о чём заявил главный тренер команды Сергей Первушин.

"Есть идея пригласить Жиркова. Если Юра согласится – с удовольствием", - сказал Первушин.

Стоит отметить, что Жирков является воспитанником тамбовского "Спартака". Помимо родного клуба и "Зенита" он выступал за ЦСКА, "Челси", "Анжи" и "Динамо".

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