Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Новый начальник сборной России Сергей Куличенко попросил 38-летнего Юрия Жиркова больше не появляться на базе национальной команды.
По информации "СЭ", соответствующий разговор состоялся в четверг после тренировки ветерана.
Жирков на базе в Новогорске восстанавливается после травмы бедра, полученной во время Евро-2020.
Напомним, что в июне у футболиста истёк контракт с питерским "Зенитом", и с тех пор он остаётся без клуба.
Жирков выступал за российскую сборную с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.
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