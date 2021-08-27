Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Новый начальник сборной России Сергей Куличенко попросил 38-летнего Юрия Жиркова больше не появляться на базе национальной команды.

По информации "СЭ", соответствующий разговор состоялся в четверг после тренировки ветерана.

Жирков на базе в Новогорске восстанавливается после травмы бедра, полученной во время Евро-2020.

Напомним, что в июне у футболиста истёк контракт с питерским "Зенитом", и с тех пор он остаётся без клуба.

Жирков выступал за российскую сборную с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.

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