"Жирона" - "Алавес" - 1:1 (обзор)

Теги алавесжирона

"Жирона" - "Алавес" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Жироной" и "Алавесом".

Смотрите также обзор матча "Валенсия" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Валенсия Валенсия 19 23
10 Жирона Жирона 18 23
11 Леванте Леванте 18 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 18 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов