"Жирона" арендовала кенийского нападающего

"Жирона" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Гуйчжоу Чжичэн" Майкла Олунги.

Каталонский клуб арендовал 23-летнего кенийца до лета 2018 года. Другие детали трансфера не разглашаются.

Стоит отметить, что "Гуйчжоу Чжичэн" купил Олунгу в начале 2017 года за 4,2 миллиона евро. В составе китайской команды нападающий сыграл 9 матчей и забил 2 гола.

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