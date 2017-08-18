"Жирона" арендовала нападающего "Манчестер Сити"

"Жирона" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде.

Каталонский клуб арендовал 24-летнего нигерийца, который всего несколько дней назад присоединился к "горожанам", перейдя из "Аустрии".

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