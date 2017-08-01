"Жирона" арендовала полузащитника "Манчестер Сити"

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"Жирона" арендовала полузащитника "Манчестер Сити"

"Жирона" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Манчестер Сити" Дугласа Луиса.

Каталонский клуб арендовал 19-летнего бразильца до конца сезона 2017/18.

Напомним, что "горожане" купили Дугласа в середине июля у "Васко да Гамы" за 13 миллионов евро.

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