"Жирона" арендует экс-нападающего "Локомотива"

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"Жирона" арендует экс-нападающего "Локомотива"

Форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо, скорее всего, продолжит карьеру в "Жироне", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, дебютант Примеры намерен арендовать 28-летнего эквадорца с опцией последующего выкупа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кайседо, известный по выступлениям за московский "Локомотив", сыграл за "попугаев" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. 

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