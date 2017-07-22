"Жирона" арендует экс-нападающего "Локомотива"

Форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо, скорее всего, продолжит карьеру в "Жироне", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, дебютант Примеры намерен арендовать 28-летнего эквадорца с опцией последующего выкупа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кайседо, известный по выступлениям за московский "Локомотив", сыграл за "попугаев" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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