"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)

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"Жирона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Жироной" и "Атлетиком".

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2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
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20 Малага 21 13
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