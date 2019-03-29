"Жирона" - "Атлетик": видеотрансляция матча Примеры

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"Жирона" - "Атлетик": видеотрансляция матча Примеры

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Жирона" на своем поле сыграет с "Атлетиком". Встреча пройдет на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Жирона" - "Атлетик".

Начало встречи в 23:00 мск.

После 28 туров "Атлетик" занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 37 очков. "Жирона" находится на 12-й позиции, имея в активе 34 очка.

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