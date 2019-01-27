"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

В рамках 21-го тура испанской Примеры состоится каталонское дерби между "Жироной" и "Барселоной".

"Сине-гранатовые" по-прежнему лидируют в чемпионате и опережают "Атлетико" на два очка, при этом "матрасники" свою игру уже провели. Жирондинцы занимают 12-е место, отставая от еврокубковой зоны на 7 очков.

Поединок на "Мунисипал де Монтиливи" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

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