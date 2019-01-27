"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби
В рамках 21-го тура испанской Примеры состоится каталонское дерби между "Жироной" и "Барселоной".
"Сине-гранатовые" по-прежнему лидируют в чемпионате и опережают "Атлетико" на два очка, при этом "матрасники" свою игру уже провели. Жирондинцы занимают 12-е место, отставая от еврокубковой зоны на 7 очков.
Поединок на "Мунисипал де Монтиливи" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11