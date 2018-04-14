"Жирона" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

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"Жирона" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Бетисом".

Не пропустите: "Бетис" в гостях одолел "Жирону". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 31 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 31 39
13 Реал Сосьедад 31 37
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
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