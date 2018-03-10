"Жирона" демонстрирует лучшую сухую серию в истории клуба в Ла Лиге

В рамках 28-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома победила "Депортиво" со счётом 2:0.

Таким образом, каталонская команда не пропускает в Ла Лиге на протяжении 284 минут.

Как сообщает Opta, это лучшая сухая серия в истории "Жироны" в высшем испанском дивизионе. | http://soccernews.ru