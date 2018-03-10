"Жирона" – "Депортиво" - 2:0 (обзор)

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"Жирона" – "Депортиво" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Депортиво".

Не пропустите: "Жирона" взяла верх над "Депортиво". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 27 45
6 Жирона 28 43
7 Вильярреал 27 41
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10 Бетис 27 37
11 Хетафе 27 36
12 Реал Сосьедад 27 33
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14 Атлетик Бильбао 27 32
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