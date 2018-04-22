"Жирона" - "Эспаньол" - 0:2 (обзор)

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"Жирона" - "Эспаньол" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Жироной" и "Эспаньолом".

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2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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