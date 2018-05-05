"Жирона" - "Эйбар" - 1:4 (обзор)

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"Жирона" - "Эйбар" - 1:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Жироной" и "Эйбаром".

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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