"Жирона" - "Хетафе" - 1:0 (обзор)

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"Жирона" - "Хетафе" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" дома минимально выиграла у "Хетафе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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