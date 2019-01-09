"Жирона" и "Атлетико" не выявили победителя в матче 1/8 финала Кубка Испании

"Жирона" не смогла обыграть дома "Атлетико" в матче 1/8 финала Кубка Испании.



Счет был открыт на 8-й минуте Антуаном Гризманом. На 34-й минуте ответный гол забил нападающий хозяев Энтони Лосано.

"Жирона" - "Атлетико" - 1:1.

Голы: Гризманн, 9 - 0:1, Лосано, 34 - 1:1

"Жирона – Ирайсос, Алькала, Муньеса, Рамальо, Эспиноса, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Пайк Сын Хо (Порту, 67), Думбия (Гранель, 80), Лосано (Гарсия, 59).

"Атлетико" – Адан, Годин, Монтеро (Корреа, 46), Арьяс, Хименес, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар, Гризманн (Парти, 59), Калинич (Витоло, 72).

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании "Атлетико" - "Жирона" пройдет 16 января на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 21:30 мск.



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