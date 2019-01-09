"Жирона" и "Атлетико" не выявили победителя в матче 1/8 финала Кубка Испании

1 Теги жиронаатлетико мадрид

"Жирона" и "Атлетико" не выявили победителя в матче 1/8 финала Кубка Испании

"Жирона" не смогла обыграть дома "Атлетико" в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Счет был открыт на 8-й минуте Антуаном Гризманом. На 34-й минуте ответный гол забил нападающий хозяев Энтони Лосано. 

"Жирона" - "Атлетико" - 1:1.

Голы: Гризманн, 9 - 0:1, Лосано, 34 - 1:1

"Жирона – Ирайсос, Алькала, Муньеса, Рамальо, Эспиноса, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Пайк Сын Хо (Порту, 67), Думбия (Гранель, 80), Лосано (Гарсия, 59).

"Атлетико" – Адан, Годин, Монтеро (Корреа, 46), Арьяс, Хименес, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар, Гризманн (Парти, 59), Калинич (Витоло, 72).

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании "Атлетико" - "Жирона" пройдет 16 января на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 21:30 мск. 

Не пропустите: "Челси" вернулся к кандидатуре Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

borisklover

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов