"Жирона" и "Леванте" сильнейшего не выявили

Теги жироналеванте

"Жирона" и "Леванте" сильнейшего не выявили

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Жирона" в родных стенах сыграла вничью с "Леванте".

"Жирона" – "Леванте" - 1:1

Голы: Гранель, 54 - 1:0, Моралес, 68 - 1:1.

"Жирона": Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.

"Леванте": Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).

Не пропустите: На "островитян" без Роналду и компании: "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов