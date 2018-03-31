"Жирона" и "Леванте" сильнейшего не выявили

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Жирона" в родных стенах сыграла вничью с "Леванте".

"Жирона" – "Леванте" - 1:1

Голы: Гранель, 54 - 1:0, Моралес, 68 - 1:1.

"Жирона": Буну, Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Порту (Лосано, 77), Понс, Гарсия (Тимор, 83), Гранель, Маффео, Стуани.

"Леванте": Оласабаль, Кабако (Постиго, 83), Коке, Педро Лопес, Робер, Моралес, Лерма, Кампанья, Джейсон (Иви Лопес, 77), Марти, Боатенг (Садику, 64).

Не пропустите: На "островитян" без Роналду и компании: "Реал" сыграет с "Лас-Пальмасом". | http://soccernews.ru