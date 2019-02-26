"Жирона" и "Реал Сосьедад" не смогли выявить победителя

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"Жирона" и "Реал Сосьедад" не смогли выявить победителя

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Жирона" расписала безголевую ничью с "Реал Сосьедадом". Положение команд в турнирной таблице не изменилось. Баски по-прежнему находятся на 8-й позиции, а каталонцы - на 15-й.

"Жирона" - "Реал Сосьедад" 0:0

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия, Хуанпе, Рамальо, Алькала, Порту, Дуглас Луис (Понс, 70), Гранель, Алеиш Гарсия, Стуани, Лосано (Гарсия, 65).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Льоренте, Муньос, Навас, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Сурутуса (Пардо, 79), Хуанми (Баутиста, 73), Сандро Рамирес.

Предупреждения: Стуани (32), Лосано (54), Дуглас Луис (66), Гранель (70), Мерино (86).  

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