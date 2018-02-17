"Жирона" крупно побеждает "Леганес"

Теги жироналеганес

"Жирона" крупно побеждает "Леганес"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Жирона" на своём поле разгромила "Леганес" со счётом 3:0.

"Жирона" – "Леганес" - 3:0

Голы: Стуани, 23 (пенальти) - 1:0, Порту, 36 - 2:0, Хуанпе, 85 - 3:0.

"Жирона": Буну, Мохика, Эспиноса, Рамальо, Адай (Маффео, 80), Алейш Гарсия, Гранель, Порту, Гарсия (Амагат, 85), Хуанпе, Стуани (Лосано, 74).

"Леганес": Куэльяр, Мантовани, Муньос, Рико, Сальдуа, Перес (Сьерра, 86), Эль-Жар, Гумбау, Эрасо (Наранхо, 46), Амрабат, Бовю (Герреро, 69).

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 35 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Бетис 23 33
9 Сельта Виго 23 32
10 Жирона 23 31
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 23 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов