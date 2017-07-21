"Жирона" купила форварда "Мидлсбро"

Нападающий "Мидлсбро" Кристиан Стуани стал игроком "Жироны", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 30-летний уругваец заключил с каталонцами контракт до лета 2020 года.

Стуани выступал за "Мидлсбро" с 2015 года, сыграл 68 матчей и забил 16 голов.

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