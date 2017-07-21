"Жирона" купила форварда "Мидлсбро"

Теги жиронамидлсброкристиан стуани

"Жирона" купила форварда "Мидлсбро"

Нападающий "Мидлсбро" Кристиан Стуани стал игроком "Жироны", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 30-летний уругваец заключил с каталонцами контракт до лета 2020 года.

Стуани выступал за "Мидлсбро" с 2015 года, сыграл 68 матчей и забил 16 голов.

Не пропустите: "Депортиво" купил защитника "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов