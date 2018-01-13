"Жирона" – "Лас Пальмас" - 6:0 (обзор)

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"Жирона" – "Лас Пальмас" - 6:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Жирона" на своём поле уничтожила "Лас Пальмас". | http://soccernews.ru

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