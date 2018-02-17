"Жирона" – "Леганес" - 3:0 (обзор)

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"Жирона" – "Леганес" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Леганесом".

Не пропустите: "Жирона" крупно побеждает "Леганес". | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Бетис 23 33
9 Сельта Виго 23 32
10 Жирона 23 31
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
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