"Жирона" - "Леванте" - 1:2, "Атлетик" - "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.
"Жирона" - "Леванте"
"Атлетик" - "Сельта"
Смотрите также видеообзоры матчей с участием "Барселоны", "Реала" и "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30