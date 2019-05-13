"Жирона" - "Леванте" - 1:2, "Атлетик" - "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей Примеры)

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"Жирона" - "Леванте" - 1:2, "Атлетик" - "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Жирона" - "Леванте"

"Атлетик" - "Сельта"

Смотрите также видеообзоры матчей с участием "Барселоны", "Реала" и "Атлетико". | http://soccernews.ru
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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
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