"Жирона" – "Малага" - 1:0, "Леванте" – "Депортиво" - 2:2 (обзоры)

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"Жирона" – "Малага" - 1:0, "Леванте" – "Депортиво" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура испанской Примеры.

"Жирона" – "Малага" - 1:0 

"Леванте" – "Депортиво" - 2:2

Не пропустите: "Жирона" одолела "Малагу", "Леванте" спас ничью в матче с "Депортиво". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леванте 2 4
4 Реал Мадрид 1 3
5 Эйбар 1 3
6 Леганес 1 3
7 Валенсия 1 3
8 Бетис 2 3
9 Атлетико Мадрид 1 1
10 Жирона 1 1
11 Эспаньол 1 1
12 Севилья 1 1
13 Атлетик Бильбао 1 1
14 Хетафе 1 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Лас Пальмас 1 0
17 Малага 1 0
18 Сельта Виго 2 0
19 Алавес 2 0
20 Вильярреал 2 0
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