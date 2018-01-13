"Жирона" на своём поле уничтожила "Лас Пальмас"

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"Жирона" на своём поле уничтожила "Лас Пальмас"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Жирона" дома нанесла сокрушительное поражение "Лас Пальмасу" со счётом 6:0. Примечательно, что пять голов каталонская команда забила во втором тайме в течение 22 минут.

"Жирона" – "Лас Пальмас" - 6:0

Голы: Стуани, 25 (пенальти) - 1:0, Олунга, 57 - 2:0, Гарсия, 64 - 3:0, Олунга, 70 - 4:0, Порту, 74 - 5:0, Олунга, 79 - 6:0.

"Жирона": Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Порту (Дуглас Луис, 78), Понс (Алейш Гарсия, 78), Гарсия, Гранель, Мохика, Стуани (Олунга, 46).

"Лас Пальмас": Лисоаин, Гальвес, Гарсия Сантана, Химо Наварро, Момо (Домингес, 87), Пеньяльба, Кастельяно (Халилович, 64), Виера, Самперио (Гомес, 87), Толедо, Кальери.

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