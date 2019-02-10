"Жирона" на своём поле уступила последней команды Примеры (видео голов)

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Жирона" дома проиграла "Уэске" со счётом 0:2. Оба гола в этом матче в активе аргентинского полузащитника Эсекиэля Авилы. Хозяева поля завершали встречу вдесятером после удаления Бернардо Эспиносы.

"Жирона" – "Уэска" - 0:2

Голы: Авила, 35 - 0:1, Авила, 40 - 0:2.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Рауль Гарсия, Порро, Понс, Фернандес (Гранель, 46), Порту, Алеиш Гарсия (Рамальо, 70), Гарсия (Пайк Сын Хо, 46), Стуани.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Инсуа (Диегес, 39), Мирамон, Пулидо, Ривера, Галан, Гомес, Аньор (Феррейро, 64), Авила (Алекс Гальяр, 90), Гальего.

Удаление: Эспиноса (68).

После этого матча обе команды сохранили свои позиции: "Жирона" осталась на 17-й строчке, а "Уэска" - на 20-й.

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