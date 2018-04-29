"Жирона" не смогла победить "Хетафе", который играл тайм в меньшинстве

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"Жирона" не смогла победить "Хетафе", который играл тайм в меньшинстве

Матч 34-го тура чемпионата Испании между "Хетафе" и "Жироной" завершился вничью. Счет в начале встречи открыл Амат Дьедиу, но в концовке первой половины хозяева потеряли Дамиана Суареса, получившего красную карточку. В компенсированное время счет с пенальти сравнял Кристиан Стуани. У "Жироны" был весь второй тайм в большинстве, но каталонцы не сумели реализовать численное преимущество. После этого матча "Хетафе" поднялся на седьмое место в Ла Лиге, а "Жирона" осталась на девятой позиции.

"Хетафе" – "Жирона" - 1:1 (1:0)
Голы: Дьедиу, 18 - 1:0, Стуани, 45 (с пенальти) - 1:1

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Фламини (Мора, 49), Фажр, Дьедиу (Ндокит, 85), Молина, Анхель (Молинеро, 60).

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала (Гарсия, 60), Адай, Порту, Тимор (Лосано, 83), Понс, Гранель, Маффео (Мохика, 68), Стуани.

Удаление: Суарес (43).

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