"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии

В матче за Суперкубок Каталонии "Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем трофея. Единственный гол в середине второго тайма забил Кристиан Стуани, который реализовал пенальти. "Жирона" в первый раз в своей истории выиграла Суперкубок Каталонии, который разыгрывается с 2014 года. Ранее обладателями трофея становили "Барселона" (дважды) и "Эспаньол".

"Барселона" – "Жирона" – 0:1 (0:0)

Гол: Стуани (69, пенальти).

"Барселона": Силлессен, Ваге, Миранда, Тодибо (Брандариз, 69), Кольядо, Пуиг, Малком, Мурильо, Боатенг, Аленья, Умтити (Ориоль Бускетс, 46).

"Жирона": Ирайсос (Суарес, 46), Гранель (Карнеро, 46), Бернардо (Алькала, 46), Понс (Пайк, 46), Робертс (Стуани, 65), Лосано (Порту, 65), Муньеса, Думбия (Борха Гарсия, 65), Алеиш Гарсия, Порро (Дуглас Луис, 46; Монтес, 48), Валери.

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