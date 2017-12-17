"Жирона" обыграла "Хетафе" и поднялась на шестое место в Ла Лиге

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"Жирона" обыграла "Хетафе" и поднялась на шестое место в Ла ЛигеВ матче 16-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле обыграла "Хетафе".

"Жирона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Стуани, 5 - 1:0.

"Жирона": Боно, Рамальо, Хуанпе, Тимор, Маффео, А. Гарсия, Гранелль Ногуе, Мохика, Порту (Адай, 86), Б. Гарсия (Эспиноса, 62), Стуани (Кайоде, 75).

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо, Арамбарри (Шибасаки, 66), Мора, Дидье (Монтеро, 66), Молина, Анхел.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Алавес". | soccernews.ru

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