"Жирона" обыграла "Леганес" в 28-м туре Примеры (видео голов)

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"Жирона" обыграла "Леганес" в 28-м туре Примеры (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Жирона" в гостях взяла верх над "Леганесом".

Каталонцы выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю атакующего полузащитника Кристиана Порту.

"Леганес" – "Жирона" - 0:2

Голы: Порту, 13 - 0:1, Порту, 22 - 0:2.

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Рейес (Эль-Жар, 46), Кравец, Перес, Ресио (Каррильо, 65), Оскар Родригес, Ньом, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 73).

"Жирона": Буну, Алькала, Хуанпе, Муньеса, Порро (Алеиш Гарсия, 87), Гранель, Гарсия (Рамальо, 79), Понс, Фернандес (Планас, 64), Порту, Стуани.

Благодаря этой победе "Жирона" обошла "Леганес" в турнирной таблице и теперь занимает 13-е место, а "пепинерос" соответственно опустились на 14-ю строчку.

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