"Жирона" обыграла "Леганес" в 28-м туре Примеры (видео голов)
В рамках 28-го тура испанской Примеры "Жирона" в гостях взяла верх над "Леганесом".
Каталонцы выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю атакующего полузащитника Кристиана Порту.
"Леганес" – "Жирона" - 0:2
Голы: Порту, 13 - 0:1, Порту, 22 - 0:2.
"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Омеруо, Рейес (Эль-Жар, 46), Кравец, Перес, Ресио (Каррильо, 65), Оскар Родригес, Ньом, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 73).
"Жирона": Буну, Алькала, Хуанпе, Муньеса, Порро (Алеиш Гарсия, 87), Гранель, Гарсия (Рамальо, 79), Понс, Фернандес (Планас, 64), Порту, Стуани.
Благодаря этой победе "Жирона" обошла "Леганес" в турнирной таблице и теперь занимает 13-е место, а "пепинерос" соответственно опустились на 14-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|27
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|27
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22