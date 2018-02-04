"Жирона" одержала победу над "Атлетиком"

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"Жирона" одержала победу над "Атлетиком"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Атлетик" уступил "Жироне".

"Жирона" – "Атлетик" 2:0

Голы: Стуани (пен), 7 - 1:0, Стуани, 65 - 2:0

"Жирона": Буну, Маффео, Хуанпе, Эспиноса, Мохика, Гарсия (Тимор, 84), Понс, Порту (Алейш Гарсия, 90), Гранель, Рамальо, Стуани (Олунга, 82).

"Атлетик": Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Мартинес, Лопес, Беньят (Сусаета, 62), Итурраспе, Рауль Гарсия, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Нуньес (Адурис, 62).

Предупреждения: Маффео (46), Нуньес (58). | http://soccernews.ru

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