"Жирона" одержала победу над "Леванте"

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"Жирона" одержала победу над "Леванте"В матче 11-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде оказалась сильнее "Леванте".

"Леванте" - "Жирона" - 1:2

Голы: Гарсия, 58 - 0:1, Стуани, 84 - 0:2, Унал, 90+2 - 1:2.

"Леванте": Фернандес, П. Лопес (Гарсия, 82), Постиго, Чема, Тоно, Кампанья, Лерма, Моралес, Бардхи (Боатенг, 66), Джейсон (И. Лопес, 46), Унал.

"Жирона": Боно, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Маффео, Понс, Гранель Ногуе, Адай, Порту (Д. Луис, 89), Гарсия (Тимор, 69), Стуани.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Севилью". | soccernews.ru

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