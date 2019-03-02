"Жирона" одержала уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Жирона" добыла выездную победу над "Райо Вальекано". Благодаря победе каталонцы поднялись на 12-е место, а "Райо Вальекано" по-прежнему остается в зоне вылета.

"Райо Вальекано" - "Жирона" 0:2

Голы: Стуани, 30 - 0:1, Стуани, 85 - 0:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Ба, Амат, Адвинкула, Морено, Гарсия, Суарес (Веласкес, 66), Трехо (Какута, 51), Комесанья, Эмбарба (Ди Санто, 78), де Томас.

"Жирона": Ирайсос, Рауль Гарсия, Алькала, Рамальо (Порро, 82), Эспиноса, Понс, Порту (Робертс, 89), Гарсия (Алеиш Гарсия, 74), Дуглас Луис, Гранель, Стуани.

Предупреждения: Суарес (6), Рамальо (64), Веласкес (75), Рауль Гарсия (77), Гранель (84), Комесанья (89).

Удаление: Ба (60).

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