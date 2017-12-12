"Жирона" одолела "Эспаньол" в каталонском дерби

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"Жирона" одолела "Эспаньол" в каталонском дерби

В рамках 15-го тура испанской Примеры "Жирона" на выезде одержала минимальную победу над "Эспаньолом". Три очка в каталонском дерби "бело-красным" принёс гол Давида Тимора в конце первого тайма.

"Эспаньол" – "Жирона" - 0:1

Гол: Тимор, 45 - 0:1.

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Санчес, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 62), Пьятти (Перес, 54), Баптистао, Морено.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Мохика, Маффео, Рамальо, Гранель (Алейш Гарсия, 87), Тимор, Порту (Адай, 90), Понс, Гарсия, Стуани (Олунга, 83).

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