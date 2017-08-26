"Жирона" одолела "Малагу", "Леванте" спас ничью в матче с "Депортиво"

В рамках второго тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. "Жирона" дома одержала минимальную победу над "Малагой", а "Леванте" на своём поле избежал поражения от "Депортиво".

"Жирона" – "Малага" - 1:0

Гол: Алькала, 28 - 1:0.

"Жирона": Ираисос, Алькала, Муньеса, Адай, Эспиноса, Порту (Дуглас Луис, 73), Понс, Гарсия (Хуанпе, 86), Гранель, Маффео, Стуани (Кайоде, 81).

"Малага": Роберто, Эрнандес, Хуанкар, Росалес (Эн-Несири, 82), Бесс, Кузманович (Онтиверос, 54), Гонсалес, Ресио, Аньор (Хони Родригес, 46), Мула, Бастон.



"Леванте" – "Депортиво" - 2:2

Голы: Картабия, 5 - 0:1, Сидней, 31 - 0:2, Барди, 35 - 1:2, Лопес Альварес, 83 (пенальти) - 2:2.

"Леванте": Фернандес, Родригес, Тоньо, Лопес (Лопес Альварес, 65), Постиго, Лерма, Кампанья, Барди (Дукуре, 85), Джейсон, Моралес, Алегрия (Боатенг, 68).

"Депортиво": Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Гильерме, Москера, Чолак (Борхес, 54), Картабия, Баккали (Адриан, 61), Андоне (Гама, 74).

Удаление: Моралес (76).

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