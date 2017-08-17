"Жирона" продлила контракт с главным тренером

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"Жирона" продлила контракт с главным тренером

"Жирона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Пабло Мачином.

42-летний специалист заключил с каталонским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2019 года.

Напомним, что "Жирона" под руководством Мачина по итогам прошлого сезона завоевала путёвку в Примеру.  

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