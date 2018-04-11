"Жирона" продлила контракт с ключевым форвардом

"Жирона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Кристианом Порту.

25-летний форвард заключил с каталонским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

В этом сезоне Порту сыграл за "Жирону" 31 матч, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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