"Жирона" – "Реал" – 2:1 (обзор)

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"Жирона" – "Реал" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" (2:1).

Видео: "Жирона"  – "Реал" – 2:1.

 

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4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
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