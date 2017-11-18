"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (обзор)

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"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура испанской Примеры между "Жироной" и "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: "Жирона" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 12 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
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