"Жирона" - "Реал Сосьедад" (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Жироной" и "Реал Сосьедадом".
Читайте также: "Жирона" и "Реал Сосьедад" не смогли выявить победителя. | http://soccernews.ru
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|25
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|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
|25
|19