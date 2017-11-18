"Жирона" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом"

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"Жирона" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Жирона" на своём поле разошлась миром с "Реал Сосьедадом".

"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Виллиан Жозе, 7 - 0:1, Стуани, 64 - 1:1.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Муньеса, Мохика (Адай, 80), Эспиноса, Тимор, Порту, Гарсия, Гранель, Маффео, Стуани.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Родригес, Одриосола, Мартинес, Сурутуса (Субельдия, 65), Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 81), Прието, Ойарсабаль (Каналес, 89), Виллиан Жозе.

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